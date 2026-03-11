Haberler

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi Haber Videosunu İzle
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de şubat ayında enflasyon aylık yüzde 0,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı; veri sonrası gram altın 7 bin 360 liradan 7 bin 330 liraya geriledi.

  • ABD'de Şubat ayı tüketici enflasyonu aylık bazda %0,3 arttı.
  • Gram altın fiyatı enflasyon verisi açıklandıktan sonra 7.360 liradan 7.330 liraya geriledi.
  • ABD Merkez Bankası'nın mart toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı beklentisi güçlendi.

ABD'de şubat ayına ilişkin açıklanan tüketici enflasyonu verileri piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. Verinin ardından gram altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

AYLIK ENFLASYON %0,3 ARTTI

Şubat ayında ABD'de tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Böylece veri piyasa beklentileriyle paralel bir görünüm ortaya koydu. Yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 seviyesinde sabit kalarak fiyat baskılarının belirgin şekilde yeniden hızlanmadığını gösterdi.

Bir önceki ay aylık yüzde 0,2 artış kaydedilen enflasyonun şubat ayında yüzde 0,3'e yükselmesi, fiyat artışlarının sınırlı da olsa yeniden hız kazandığına işaret etti. Buna karşın yıllık enflasyonun yatay seyretmesi, genel enflasyon baskılarının kontrol altında kaldığını ortaya koydu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SINIRLI YAVAŞLAMA

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat endeksi ise daha dengeli bir tablo ortaya koydu. Çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı.

Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış gösteren çekirdek enflasyonun şubat ayında yüzde 0,2'ye gerilemesi, enflasyonun ana eğiliminde sınırlı da olsa bir yavaşlamaya işaret etti. Bu durum hizmet enflasyonundaki katılığın tamamen ortadan kalkmadığını ancak fiyat baskılarının yeniden hızla artmadığını gösteriyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın para politikası beklentilerinde ani bir değişim yaratacak nitelikte görülmedi. Manşet ve çekirdek enflasyonun piyasa tahminleriyle uyumlu gelmesi, Fed'in mart toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Bununla birlikte Fed'in özellikle çekirdek enflasyonun aylık eğilimini yakından izlediği biliniyor. Şubat ayında yüzde 0,2 olarak gerçekleşen çekirdek enflasyon, enflasyonun hedefe doğru kademeli bir normalleşme sürecinde olduğuna dair sınırlı da olsa olumlu bir sinyal verdi.

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Enflasyon verisinin ardından piyasalarda sınırlı bir hareket yaşandı. Açıklama öncesinde 7 bin 360 lira seviyelerinde bulunan gram altın, veri sonrası 7 bin 330 lira seviyelerine geriledi.

Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkisi yakından izlenmeye devam edecek. Özellikle petrol fiyatlarında son haftalarda görülen oynaklığın yılın ilerleyen dönemlerinde manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler

Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı

Genç kıza annesinden gelen mesaj okuyanın yüreğini yaktı