Menopozda bütüncül yaklaşım Haliç Üniversitesi'nin sempozyumunda masaya yatırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Haliç Üniversitesi, "Menopozdaki Kadına Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda farklı alanlardan uzmanlar, menopoz döneminde kadın sağlığını ve hormon tedavisini masaya yatırdı.

Menopoz, çoğu zaman yalnızca jinekolojik bir süreç olarak görülse de kadının kalp ve damar sağlığından kemiklerine, ruh halinden beyin işlevlerine kadar pek çok sistemi ilgilendiriyor. Sempozyum, söz konusu çok yönlü süreci farklı tıp disiplinlerinin bakış açısıyla bir araya getirdi.

Sempozyum Başkanı ve Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulun Uluğ'un karşılama konuşması ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Ertüngealp'in açılış konuşmasıyla başlayan sempozyumda, menopoz döneminde kadın sağlığı değerlendirilirken, menopozal hormon tedavisi güncel bilimsel veriler ışığında ele alındı.

İlk oturumda Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Köroğlu, damar sisteminde cinsiyet hormonu reseptörlerinin dağılımını ve menopozla birlikte yaşanan değişiklikleri anlattı.

Memorial Hastanesi Kalp Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, menopoz döneminde koroner arter hastalıklarını ve hormon tedavisinin kalp üzerindeki etkilerini ele aldı.

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu da cinsiyet hormonu reseptörlerindeki polimorfizm olarak adlandırılan genetik farklılıkları ve ilaçların vücuttaki seyrini inceleyen farmakokinetiği inceledi.

Kadınların hormon tedavisine ilişkin en çok sorduğu konuların ele alındığı ikinci oturumda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu, menopozal hormon tedavisi alan kadınların meme hastalıkları açısından nasıl takip edilmesi gerektiğini ve tedaviye ne zaman başlanıp ne zaman ara verilmesi gerektiğini anlattı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Gül, hormonal tedavinin endokrin sistem üzerindeki etkilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya ise menopozal hormon tedavisi ile tromboz yani pıhtı oluşumu arasındaki ilişkiyi ele aldı.

Üçüncü oturumda Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mecbure Nalbantoğlu, menopoz dönemindeki kadınlarda hormonal tedavinin bellek ve düşünme gibi nörokognitif işlevler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Özkan, söz konusu dönemde yaşanan duygu durum değişikliklerini ve hormonal tedavinin etkisini anlattı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mine Kucur da cinsiyet hormonlarının hücrelerin yaşam ve ölüm süreçlerini düzenleyen yolaklar üzerindeki etkisini ve bu etkinin yaşla birlikte nasıl değiştiğini ele aldı.

Son oturumda Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özen, menopoz dönemindeki kadınlarda kalıtsal hastalıkları ve tarama yöntemlerini anlattı.

Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Yıldırım da yaşlanan kadında kemik metabolizmasını, menopozal hormon tedavisinin kemik sağlığı üzerindeki etkinliğini ve bu dönemde izlenmesi gereken takip sürecini değerlendirdi.

Oturum başkanlıklarını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Şahmay, Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kubilay Korkut, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Oral, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Samet Topuz, Prof. Dr. Hakan Seyisoğlu, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şentürk, Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl Uzun ve Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Oral'ın üstlendiği sempozyum, menopoz dönemindeki kadınların sağlığını farklı uzmanlık alanlarının bakış açısıyla bütüncül biçimde ele alan oturumlarla tamamlandı.

"Menopoz, kadınların hayatının uzun bir bölümünü ilgilendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, menopozun, kadınların hayatının uzun bir bölümünü ilgilendirdiğini belirtti.

Menopozun doğru bilgiye en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olduğuna dikkati çeken Eryarsoy, "Bu sempozyumda kalp-damar uzmanından endokrinoloğa, genetik uzmanından psikiyatriste farklı disiplinlerden bilim insanlarının aynı konuyu birlikte ele alması, hastaya bütüncül yaklaşmanın tıpta ne kadar değerli olduğunu açıkça gösterdi." ifadesini kullandı.

Eryarsoy, üniversitelerin, yalnızca bilgi üreten kurumlar değil, bu bilgiyi toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturan kurumlar olduğunu kaydederek, "Haliç Üniversitesi olarak sağlık alanında bilimsel paylaşımı ve disiplinler arası işbirliğini güçlendiren buluşmalara ev sahipliği yapmayı sürdüreceğiz. Sempozyumun düzenlenmesine emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA