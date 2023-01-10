Memur ve emekliye bir zam daha! 3600 ek gösterge ile maaşlarda 2 bin 587 liraya varan artış olacak

15 Ocak'ta hayata geçecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memur ve memur emeklisi bir zam daha alacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle her iki grubun ikramiye ve maaşları da yükselecek. Buna göre, emekli aylıklarında 2 bin 587 liraya kadar artış olacak.

Memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta hayata geçecek. Düzenleme ile hem ikramiyeler hem de maaşlar artacak.

2022'DE EMEKLİ OLANA 93 BİN LİRAYA KADAR FARK

3600 ek göstergeden 2022 yılında emekli olan kamu görevlileri de yararlanacak. 2022 yılında emekli olan kamu görevlilerinin ek göstergesi 3600'e çıkarıldığında, doğan ikramiye farkı hak sahiplerine ödenecek. Bu hak yalnızca 2022 yılında emekli olanlara tanınacak. Farklı kıdem ve çalışma sürelerine göre bu rakam belirlenecek. Bu kapsamda 71 bin liradan 93 bin liraya kadar ek ikramiye ödemesi yapılacağı tahmin ediliyor.

MAAŞLARDA 2 BİN 587 LİRAYA VARAN ARTIŞ

Düzenleme milyonların maaşlarını da etkileyecek. 3600 ek gösterge ile memur emeklisi aylıklarında 2 bin 587 liraya kadar artış olacak.

KİM NE KADAR FARK ALACAK?

Buna göre, ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 30 yıl hizmeti olan emekli aylıkları 2 bin 240 lira, 25 yıl hizmet süresi bulunanların aylıkları ise 2 bin 115 lira artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkan emeklilerin aylıkları ise 25 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 463 lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 2 bin 587 lira artacak. Ek göstergesi 600 puan artan emekli aylıkları ise 260 lira artış gösterecek.