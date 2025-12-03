Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti

Kasım ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı büyük ölçüde netleşti. 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 olurken, memur ve memur emeklilerinin kümülatif zam oranı yüzde 17,56'ya ulaştı.

KASIM ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Enflasyon aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07 oldu. Bu verilerin ardından memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zam oranı için tablo netleşmeye başladı.

ZAM ORANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma, enflasyon farkının eklenmesiyle maaş artışı yaşayacak.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI: YÜZDE 11,21

Temmuz'dan itibaren açıklanan aylık enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu verilerle birlikte 5 aylık enflasyon yüzde 11,21 oldu.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 5 aylık enflasyona göre en az yüzde 11,21 zam almayı şimdiden garantiledi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Şu anda 16.881 TL olan en düşük emekli maaşı, yüzde 11,21'lik artışla 18.773 TL seviyesine yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Kasım verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5,91 oldu. Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zammın da eklenmesiyle kümülatif zam oranı yüzde 17,56'ya çıktı.

SON VERİ ARALIKTA GELİYOR

Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zammın kesinleşmesi için sadece aralık ayı enflasyon verisi kaldı. TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklamasıyla milyonlarca kişinin yeni maaşı netleşmiş olacak.