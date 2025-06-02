Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak
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TÜİK, memur ve emeklilerin maaşlarını doğrudan etkileyecek Mayıs ayı enflasyon verisini yarın açıklayacak. Beş aylık enflasyon yüzde 2 çıkarsa, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,62; memurlar ise yüzde 14,53 zam alacak.

Milyonlarca memur ve emekli için kritik gün yaklaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. Bu veri, yılın ilk yarısında memur ve emeklilerin maaşlarında yapılacak zam oranlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

BEŞ AYLIK ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Yıl başından bu yana açıklanan enflasyon oranları, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını şekillendirmeye devam ediyor. Ocak'ta yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46 ve Nisan'da yüzde 3 olarak gerçekleşen aylık enflasyon verilerine Mayıs ayında yüzde 2'lik bir artışın eklenmesi bekleniyor. Bu durumda beş aylık toplam artış yüzde 15,62'ye ulaşacak.

Ancak kesin zam oranının belirlenebilmesi için Haziran ayı verilerinin de açıklanması gerekiyor. Böylece Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak toplam zam oranı, Haziran verisinin ardından netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNE ENFLASYON FARKI

Memurlar ve memur emeklileri için farklı bir zam mekanizması işliyor. Mevcut toplu sözleşmeye göre 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında ise yüzde 5 oranında zam yapılması öngörülüyor. Ancak enflasyon bu oranların üzerine çıkarsa, aradaki fark da ek zam olarak maaşlara yansıyacak.

Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 2 olması halinde, memur ve memur emeklileri için yılın ilk beş ayındaki birikimli enflasyon oranı yüzde 14,53 seviyesine ulaşacak. Bu durumda memurlar da tıpkı SGK ve Bağ-Kur emeklileri gibi enflasyon farkı zammını hak edecek.

TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Sonuç olarak, Temmuz ayında tüm emekli ve memurların maaşlarına yapılacak zam oranı, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. TÜİK'in yarın açıklayacağı veri, bu sürecin en kritik adımlarından biri olacak.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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