Memur ve emekli refah payı alacak mı?
2025 yılı için memur ve emekli maaşlarıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında zam oranı ve refah payı geliyor. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerini Haberler.com'da Sunucu Abdurrahman Yazıcı'ya yaptı. Uzman isim, bütçenin uygun olması durumunda tüm emekli ve memurlara refah payı verilmesi gerektiğini söyledi.
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli gözünü 2025 yılı için yapılacak olan refah payı düzenlemesine çevirdi. Yüksek enflasyonun etkileri nedeniyle refah payı, maaşlardaki kaybı telafi edecek önemli bir unsur olarak görülüyor.
"REFAH PAYI İÇİN BÜTÇE ŞART"
Haberler.com'da gerçekleşen programda, Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının gerekliliğini vurguladı. Uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.