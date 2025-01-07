Memur ve emekli refah payı alacak mı?

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli gözünü 2025 yılı için yapılacak olan refah payı düzenlemesine çevirdi. Yüksek enflasyonun etkileri nedeniyle refah payı, maaşlardaki kaybı telafi edecek önemli bir unsur olarak görülüyor.

"REFAH PAYI İÇİN BÜTÇE ŞART"

Haberler.com'da gerçekleşen programda, Sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın "Memur ve emekli refah payı alacak mı?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, refah payının gerekliliğini vurguladı. Uzman isim, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Refah payı çalışanların enflasyon oranına göre zam almalarına rağmen kurdaki artışın, fiyatlardaki, enflasyondaki artışın dalgalanmasından dolayı mağduriyet yaşayan çalışanlara bu mağduriyetin giderilmesi adına verilen ek bir ödeme. Çalışanlara ekonomik büyümeden daha fazla pay verilmesi anlamına gelir. Yeterli kaynak sağlandığı taktirde elbette olması lazım. Refah payı tüm emekli ve memurlara yapılması lazım.