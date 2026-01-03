Haberler

Memurun gözü aralık ayı enflasyonunda

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler maaş artışı için enflasyon verilerini bekliyor. TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak'ta açıklayacak.

Asgari ücretin açıklanmasının ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve emekliler, maaş artışına odaklandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 11,2 artış oldu. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 5'lik zam oranı aşılırken, enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun, 2026-2027'deki memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına zammı da içeren toplu sözleşmeye ilişkin kararı uyarınca, 2026'nın ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11'e ilave olarak enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 oldu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
