Memur-Sen, toplu sözleşmede kamu görevlilerine 7 bin 650 TL kira yardımı talep etti

Memur-Sen, memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri öncesi aralarında kira yardımının da bulunduğu taleplerini açıkladı. 2024-2025 yılı için toplamda yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen, kamu görevlilerine aylık 7 bin 650 TL kira yardımı talep etti.

Memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için geri sayım başladı. Pazarlık masasında memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak temsil edecek olan Memur-Sen, taleplerini açıkladı. 2 yıl için yüzde 110 zam talep eden Memur-Sen, kamu görevlileri için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı yapılmasını istedi.

MEMURA BAYRAM İKRAMİYESİ TALEBİ

Memur-Sen, kira yardımının yanında memurlara bayram ikramiyesi ödenmesini de istedi. Memur-Sen'in talepleri arasında aile, doğum, evlenme ve ölüm yardımlarının da artırılması da yer alıyor.