Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Toplu Sözleşme Süresi Memur Kesimi Açısından Dezavantajdır

'TOPLU SÖZLEŞME SÜRESİ MEMUR KESİMİ AÇISINDAN DEZAVANTAJDIR'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Görüşmelerin yoğun bir tempoda geçeceğini ifade eden Yalçın, "11 hizmet kolu ve genel toplu sözleşme olmak üzere toplamda 12 tane sözleşmenin 936 maddenin konuşulacağı, tartışılacağı, aktarılacağı, tasnif edileceği müzakere edileceği bir süreç. Her fırsatta ifade ediyoruz, toplu sözleşme süresi memur kesimi açısından dezavantajdır. 30 gün içerisinde bütün süreci bitirmeye yönelik bir takvim sıkışıklığı bu masanın en büyük dezavantajlarındandır. İşçi sendikalarında 60 gün içerisinde bir iş koluna sadece sözleşmesi için süre tanınırken, burada 12 sözleşmenin tamamını bir aya sıkıştıran takvim bu anlamda bizim sözleşmemizin en önemli rampasıdır. Bu vakti biraz daha yoğun kullanarak aşmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimini Bakan Vedat Işıkhan ile netleştirdiklerini belirten Yalçın, "Hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle süreç devam edecek. Daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. Sonra hizmet koluna ilişkin tekliflerin müzakeresi, devamında genele ilişkin tekliflerin müzakeresiyle sürecek. 14 Ağustos'ta heyet bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos'ta 2'nci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Peşinden müzakereler sürecek ve 21 Ağustos günü sürecin nihayete, 22 Ağustos'ta ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak. 26-31 Ağustos tarihleri arasında da kamu görevlileri hakem kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek. 31 Ağustos itibariyle toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

ENES Geyik- Umutcan ÖREN/ANKARA, -