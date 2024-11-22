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Memur Sen'den Vergi Dilimi Düzenlemesi Talebi

Memur Sen'den Vergi Dilimi Düzenlemesi Talebi
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Memur Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, sabit gelirlilerin yıl ortasında artan vergi dilimlerinden etkilenmemesi için vergi diliminin sabitlenmesi gerektiğini belirtti.

Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, sabit gelirlilerin yıl ortasında yüzde 20 ve 27'lik vergi dilimine girdikleri formülden vazgeçilmesi ve vergi diliminin yüzde 15'te sabitlendiği tablonun hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Memurlar için gelir vergisi kesintileri doğrudan kaynağından, bordrolardan ve peşin olarak kesildiğini belirten Memur Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, çalışanların yılın ikinci, üçüncü ayından itibaren yüzde 15'lik vergi dilimine girdiğini, yıl ortasında varmasından ise vergi dilimine yüzde 20-27'ye yükseldiğini ve yıl sonuna doğru çalışanların maaşının yaklaşık üçte bir oranında azaldığını kaydetti. Miran, "Kamu görevlilerini bir bütün olarak kapsayacak, sorunlarını çözecek, beklentilerini karşılayacak ve kamu görevlilerine nefes aldıracak yasal düzenleme gerekmektedir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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