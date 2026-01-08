Miran'dan taban aylığa seyyanen zam çağrısı

Memur-Sen Antalya Temsilcisi Eyüp Bülent Miran, enflasyon verileri baz alındığında taban aylığa seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerinin ardından belirlenen kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılın ilk yarısında yüzde 18,60 olarak şekillenen memur zam oranının kısa sürede eriyeceğini savunan Miran, taban aylığa seyyanen zam çağrısı yaptı. Memur-Sen olarak ilk beklentilerinin geçmiş kayıpları ve Hakem Kurulu'nun hatalı kararlarını telafi edecek, emekliliğe de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen zam yapılması olduğunu söyleyen Miran, ikinci olarak çalışma barışının sağlanması ve ücret dengesinin kurulması için kamu personel sistemi üzerinde kapsamlı bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Bu parayla geçinmek mümkün değil"

En düşük memur maaşının 47 bin 500 liradan 58 bin 300 liraya yükseldiğini ve 30 yıllık hizmetlinin emekliliğe ayrıldığında 983 bin lira ikramiye alacağını söyleyen Miran, bu parayla geçinmenin ve ev almanın mümkün olmadığını ileri sürdü. Miran, "Geçmiş kayıplarımızı ve hakemin hatasını da telafi edecek, emekliye de yansıyacak şekilde taban aylığa seyyanen ivedi zam yapılmalıdır" dedi. "Seyyanen zamda bizim rakamımız toplu sözleşme döneminde söylediğimiz cümledir" diye devam eden Miran, 'en düşük memur maaşının, yanında aynı işi yapan en düşük işçi maaşından yüksek olacağı' bir dengenin sağlanması gerektiğini savunarak, "Rakamlar ortada. Bu rakamlara göre bu dengeyi sağlayacak seyyanen zam istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sosyal maliyetin artmasına müsaade edilmemelidir"

Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emeklilere ilişkin ise 8 bin 77 liralık seyyanen iyileştirme 2023'te emeklilere 'vereceğiz' denildiği halde verilmedi. Bu rakam 20 bin rakamının üstüne çıktı. Onun için önce bunu vererek başlamalı diye buradan ifade ediyoruz. Ekonomik maliyeti göğüslemek, sosyal maliyeti üstlenmekten çok daha kolaydır. Onun için sosyal maliyetin daha fazla artmasına asla müsaade edilmemelidir. Bir diğer husus da gelir vergisi matrahlarıdır. Bu konuda kapsamlı çalışmalar yaptık, gündeme getirdik, toplu sözleşme masasına da taşıdık. 'Burada sorun nedir?' diye kamu işvereni cümle kurmuyor, konuyu görmezden geliyor. Asgari ücretin yüzde 20'lik dilime girdiği bir sistem olur mu? Vergi matrahının birinci dilimi 190 bin TL değil, en az bunun üç katı olmalı. Nimet-külfet dengesi en önce vergide gözetilmeli." - ANTALYA