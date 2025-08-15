Memur-Sen'den hükümete ilk yanıt: Böyle bir teklif olmaz

Memur ve memur emeklisinin zam pazarlığında hükümetten ikinci teklif geldi.

İlk teklifi yeterli bulmayan memurlar eyleme devam ederken, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Vedat Işıkhan ile görüştüğünü ve teklifin bugün gelmesi gerektiğini açıklamıştı. Memur-Sen, Bakan Işıkhan ile üç konfedarasyonun genel başkanının bugün 16.30'da bakanlıkta bir araya geldi.

TABAN AYLIĞINA ZAM TEKLİFİ

İkinci toplantı sonrası Kamu İşveren Heyeti tarafından daha önce sunulan 2026 yılı ilk 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6 zam teklifine ek olarak memurların taban aylığına 1.000 TL artış teklif edildi.

"BÖYLE TEKLİF OLMAZ"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Taban aylığa bin TL sadece artışta bulunuldu. Adres doğru ama miktar son derece yanlış. Bu masadan mutlaka ama mutlaka önemli sonuçlar çıkması gerekiyor. Bu teklif beklentiyi karşılamaz onu çok net olarak söylüyorum. Bu bizlere, sendikalarımıza sahayı işaret etmek demektir. Önümüzde dört gün var. Görüştük ama hiçbir bağlayıcı cümle yok. Genele ilişkin teklifler var masada. Hiçbir bağlayıcı cümle kurulmadı. Süreç devam ediyor. Sürecin olumluya evrilmesini istiyoruz. Bir an önce yeni teklif açıklansın. Böyle bir teklif olmaz" tepkisini gösterdi.

MEMUR-SEN NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam istiyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.

MEMUR-SEN SAHAYA İNDİ

Memur-Sen'e bağlı sendikalar, Kamu İşvereni'nin 2026 ve 2027 yılları için verdiği düşük zam teklifine karşı tepki için sahaya indi. Birçok hizmet kolu ilgili kurum önünde eylem gerçekleştirerek günün koşullarına uygun teklif beklediklerini ifade etti.