Memur maaşı teklifi komisyonda (2)

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun...

KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

Teklife eklenen önergeyle yabancı devlet harp okullarında askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin, gönderilecek okulun durumuna göre yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil, belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına öğrenci gönderilebilmesi amaçlanıyor.

Besti KARALAR/ANKARA,