Haberler

İtalya Başbakanı Meloni, AB'ye enerji konusunda bütçe esnekliği talep eden bir mektup gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Meloni, enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için AB'nin bütçe kurallarında esneklik talep etti; aksi halde savunma taahhütlerini kamuoyuna açıklamanın zor olacağını belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup yazarak, enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için AB'nin bütçe kurallarında esnek olmasını talep ederken, bunun gerçekleşmemesi durumunda savunma taahhütlerinin kamuoyuna açıklanmasının zor olacağını belirtti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda olan savaşın tetiklediği enerji sektöründeki fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik İtalya, AB nezdinde bir girişimde bulundu.

Başbakan Meloni, von der Leyen'e bir mektup göndererek enerji sektöründeki fiyat artışlarına karşı AB'nin istikrar ve bütçe kurallarında daha esnek bir yaklaşımı benimsemesini talep etti.

Meloni mektubunda, AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nda savunma harcamalarına ilişkin muafiyetlerin genişletilmesini istedi.

Meloni, bunların gerçekleşmemesi halinde ise hükümeti açısından, AB'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programından yararlanılmasını kamuoyuna açıklamanın çok zor olacağını vurguladı.

İtalyan basınındaki haberlerde, AB Komisyonu'nun ise bu konuya sıcak bakmadığı ve istikrar paktının askıya alınması veya muafiyetine yönelik taleplere karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldüren şüpheli: Kriz anında yaptım

Annesini 20, babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! İşte ilk ifadesi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha

Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın sonrası bir ayrılık daha
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ın yerine efsane hocayı istiyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Milyonlarca çalışan ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi

Sergen'den Beşiktaş'a son kıyak! Lafını bile etmedi
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı

Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı