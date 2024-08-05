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Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek "Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 3,23 olurken yıllık bazda yüzde 61,78'e geriledi.

Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin ilk değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yıllık enflasyon düşüyor" mesajını paylaştı.

"AYLIK ENFLASYON GEÇİCİ ETKİLER KAYNAKLI ARTTI"

Bakan Şimşek açıklamasına şöyle devam etti; "Temmuzda aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı arttı. Yıllık enflasyon ise hazirana göre 9,8 puan azalarak yüzde 61,8'e geriledi.

"VATANDAŞLARIMIZIN REFAHINI KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ"

Ana hedefi dezenflasyon olan programımızın her alanda olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş daha çok hissedilecek. Fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız."

Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Dezenflasyon Finans Politika Ekonomi Haberler

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Yorumlar (6)

Erdinç Arslan:

Yani diyor ki ; Temmuz ayında dış minnaklar etkiledi :) hey Yarabbim sen içimden geçenleri biliyorsun.

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Yakup Şan:

HİÇ BİRŞEYDE DÜŞÜŞ FİLAN YOK SAYIN ŞİMŞEK, HALA FİYATLAR DOLU DİZGİN YÜKSELMEYE DEVAM.BARİ KANDIRMAYIN MİLLETİ..

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İzzet Baştemur:

atmaya devam salla bakalım

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Hakan Yorulmaz:

bu önümüzdeki dönem tam olarak ne zaman ben cok merak ediyorum da ?

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Yılmış YILMAZ:

Sayın bakan her alanda zamlar son sürat devam ederken enflasyonun düşeceğine inanmıyorum bir vatandaş olarak. Son bir ayda iğneden ipliğe her şeye gene zam gelemeye devam ediyor. Özellikle gıda ile kira konusunda çok ciddi tedbirler alınmalı gıda için tavan fiyat uygulaması gelmeli, kira için il, ilçe bazında tavan fiyat belirlenmeli, o fiyatın üzerinde kira talep edenler engellenmeli.

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Abdullah Atik:

Salı sallanır ,çarşamba çarşafa dolanır, Rahmetle anıyorum Kemal Sunalı …

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