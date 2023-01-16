Mehmet Şimşek'ten 'Geri dönmem' dediği iddialarına yanıt: Haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber çekilen fotoğraflar sonrası "Geri dönüyor" yorumları yapanlara yönelik olarak yakın çevresine "Dönmem. Bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz" dediği iddia edilmişti. Kendisiyle ilgili çıkan haberleri yalanlayan Şimşek yaptığı açıklamada, "Doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz. Haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür" ifadesini kullandı.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 16 Aralık 2022'de Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği "Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni"ne katılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte kurdele kesmişti. Şimşek'in bu hareketi ise siyasi kulisleri hareketlendirmiş ve akıllara "Nurettin Nebati'nin yerine Şimşek mi geliyor?" sorusunu getirmişti.

YAKIN ÇEVRESİNE "DÖNMEM" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Sözcü gazetesi aylar sonra konuyla ilgili sessizliğini bozduğunu iddia ettiği Mehmet Şimşek'in ise yakın çevresine "Dönmem. Bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz" dediğini iddia etmişti.

MEHMET ŞİMŞEK İDDİALARA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran iddialar sonrası Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Mehmet Şimşek, haberlerin kasıtlı ve hayal ürünü olduğunu söyledi.

"ŞAHSIMDAN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR HABERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz. Saygılarımla."