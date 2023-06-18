Üye Girişi
Haberler

Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi 3 acil hedef belirledi

Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in liderliğindeki yeni ekonomi yönetimi yol haritasını netleştirdi. 3 acil hedef belirlenirken, öncelikli hedefler arasında teknolojik atılımın sürmesi, katma değerli ürün ihracatının artması ve turizm gelirleri var.

Seçimlerden zaferle ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın kanayan yarası ekonomiyle ilgili en önemli hamlesini kurulan yeni Kabine'ye Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanı olarak atayarak yaptı.

AMAÇ CARİ AÇIĞI AŞAĞI ÇEKMEK

Bakan Şimşek yaşanan sıkıntıları aşabilmek adına kendi kadrolarını kurarken, Şimşek'in liderliğindeki ekonomi yönetimi de 3 acil hedef belirledi. Öncelikli hedefler arasında teknolojik atılımın sürmesi, katma değerli ürün ihracatının artması ve turizm gelirleri var. Amaç cari açığı aşağı çekmek, orta vadeli programda mali disiplin ve tasarruf anlayışı öne çıkacak.

CARİ AÇIĞA KARŞI TEKNOLOJİK ATILIMLAR YAPILACAK

Kaynaklar sosyal harcamalarda ve yatırımlarda kullanılacak. Yatırımlar için öncelik planlaması olacak. Cari açığa karşı teknolojik atılımlar da yapılacak. Katma değeri yüksek ürünlerle ihracat artırılacak. Alternatiflerle turizm geliri yükseltilecek. Yeni yönetimin etkisiyle kısa sürede 100 milyar dolarlık yatırım hedefleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (5)

sade vatandaş:

bunların amacı bir avuç insana hizmet etmek için bizi zengin insanlara ucuz insan işgücü olarak sunmaktır bu sistem halkın mutluluk huzur ve refahına vereceği yalnız acı ıstırap ve sıkıntıdır ben sadece bunları tercih edenlerin seçenlerin çektiği üzüntü dert ve sıkıntı zorluklara hiç üzülmem

Cevap Yaz03Yayından Kaldır
bekir yapici:

umudu turiste baglama yerine lüks satafat ve israf saplantisina son verilse itibardan tasarruf olmaz modundan cikarak avtupa amerika liderleri gibi yasama gecilse 11 ucak degilde 1-2 ucak kullanilsa yüzlerce lüks makam araclarinin sayisi azaltilsa binlerce trolün sayisi belirsiz haybeden para alan danismanlarin yarisina yol verilse bir yilda turisten gelecek paranin on kati toplanir.

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Turgut Aydın:

Yap işletdeki döviz le ödemeler cari açıkları yükseltiyorrr

Cevap Yaz05Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title