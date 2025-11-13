Mehmet Emin Coruş, Huawei XMAGE Ödülleri'nde Dünya İkincisi Oldu

Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri 2025'te Türk fotoğrafçı Mehmet Emin Coruş, dünya ikincisi seçilerek "Yılın Fotoğrafçısı" finalistleri arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei'nin 2017'den bu yana düzenlediği Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri'nin bu yılki kazananları, Fransa'nın Paris'te düzenlenen törenle açıklandı.

Huawei XMAGE Mobil Fotoğrafçılık Ödülleri, mobil fotoğrafçılık alanındaki prestijli yarışmalarından biri olarak kabul ediliyor. 170'ten fazla ülkeden eserlerin katıldığı yarışmada, Coruş, dünya ikincisi oldu.

Coruş, ödülü, Tokat'ın Pazar ilçesinde çektiği fotoğrafla elde etti. Ödüle layık görülen kare, yeni doğmuş bir manda buzağısını soğuktan korumak için barınağa taşıyan çiftçiyi ve onları gözlerini yavrusundan ayırmadan takip eden anne mandayı konu alıyor.

Fotoğraf, insan, hayvan ve doğa arasındaki saf bağı ve sessiz işbirliğini yansıtması nedeniyle jüri tarafından övgüye layık görüldü.

Coruş'un fotoğrafçılık yolculuğu, Tokat'taki bir fırın ustası olarak çalışırken kendisine hediye edilen bir Huawei telefonla başladı. Daha önce 2021 ve 2022'de XMAGE Ödülleri Türkiye ayağında birincilikler kazanan Coruş, bu yıl elde ettiği küresel ikincilikle başarısını uluslararası arenaya taşıdı.

"Mobil fotoğrafçılığı demokratikleştirmeyi amaçlıyor"

Türkiye, yarışmaya en yüksek katılım gösteren ülkeler arasındaki yerini korudu. Coruş'un küresel ikinciliğinin yanı sıra, Türkiye'den fotoğrafçılar Hürdoğan Keskin ve Koray Özpalamutçu da "XMAGE 100" seçkisine girerek dünyanın en iyi 100 fotoğrafı arasında yer alma başarısını gösterdi.

Bugüne kadar yaklaşık 5 milyon fotoğraf başvurusuna ulaşan ödüller, mobil fotoğrafçılığı demokratikleştirmeyi amaçlıyor.

Yarışma, Huawei'in optik sistemler, görüntü işleme algoritmaları ve tescilli teknolojilerini kapsayan XMAGE AR-GE markasının sanatsal yansıması olarak konumlanıyor.

Yarışmanın 2025 jürisinde, Pulitzer ödüllü fotoğrafçılar ve Paris Photo Direktörü Florence Bourgeois gibi isimler yer aldı. "Yılın Fotoğrafçısı" seçilen üç büyük ödül sahibine, gelecekteki projelerini desteklemek amacıyla 10 bin dolar ödül takdim edildi.

Törene video mesajla katılan Coruş, bir zamanlar hamur yoğururken, köyde gezerken hayal kurduğunu belirterek, hayallerinin, bir Huawei telefonun kamerasından dünyaya uzandığını aktardı.

Ödülün, sadece kendisine değil, elindekilerle yetinmeyip kalbiyle üreten herkese ait olduğunu vurgulayan Coruş, "Bazen kilometreler ötesinden bir ışık yakarsın. Bugün bu ışığı ulaştırmada adeta bir fener olan Huawei'ye ve bana inanan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.