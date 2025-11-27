Haberler

MediaMarkt, Mersin'de Yeni Mağaza Açtı

Güncelleme:
MediaMarkt, Mersin Palmcity AVM'de 1340 metrekarelik yeni mağazasını açtı. Mağaza, 'deneyim merkezi' olarak tasarlandı ve çeşitli ürün kategorileriyle müşterilere hizmet verecek. Açılışa özel kampanyalarla dikkat çeken şirket, 28 kişiye de istihdam sağladı.

MediaMarkt, Mersin Palmcity AVM'deki yeni mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çevrim içi alışveriş kanalı, mobil uygulaması ve fiziksel mağazalarıyla hizmet veren MediaMarkt, Türkiye genelinde yeni mağaza açılışlarını sürdürüyor.

Yeni mağazasını Mersin'de açan şirket, 1340 metrekarelik alanda hizmet verecek.

MediaMarkt, mağaza açılışına özel düzenlediği kampanyayla müşterilerin ilgisini çekerken, yarısından fazlası kadın olmak üzere 28 kişiye istihdam da sağlıyor.

"Deneyim merkezi" olarak tasarlanan yeni mağazada, ev yaşamından eğlenceye, kişisel bakımdan oyun teknolojilerine kadar birden fazla kategoride birçok ürün yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, deneyim şampiyonluğu vizyonuyla müşterilerine dijitalden fiziksele uzanan alışveriş yolculuğu sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Acar, yeni mağazada Mersinli müşterilerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, MediaMarkt'ın deneyim mağazacılığı yaklaşımının, ürün satışının ötesinde bütünleşik bir alışveriş deneyimi sunmaya dayandığını aktardı.

Trendlere bakıldığında Türkiye ve dünya genelinde mağazaların yalnızca ürün satışının yapıldığı alanlar olmaktan çıktığını ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Farklı deneyimler sunan bir nevi yaşam ve sosyalleşme alanlarına dönüşüyor. Her ne kadar çevrimiçi alışveriş deneyimleri önem kazanmaya devam etse de MediaMarkt Türkiye olarak fiziki mağazalarımızı önemli görüyoruz ve yeni mağaza yatırımlarımıza devam ediyoruz. En büyük hedefimiz, müşterilerimizin markamızla her temas noktasını onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunmak."

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
