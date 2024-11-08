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MediaMarkt, Denizli'deki 102. Mağazasını Açtı

MediaMarkt, Denizli'deki 102. Mağazasını Açtı
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MediaMarkt, Türkiye'deki 102. mağazasını Denizli'de açarak, 1504 metrekarelik satış alanıyla müşterilerine hizmet vermeye başladı. Açılışta kampanyalı ürünler ilgi gördü ve CEO Hulusi Acar, yerel istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

MediaMarkt, Türkiye'deki 102. mağazasını Denizli'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1504 metrekarelik satış alanına sahip olan, 33 çalışanın istihdam edildiği mağazanın açılış töreni bugün gerçekleşti.

Açılış sonrasında kampanyalı ürünler talep görürken, Denizli Horizon Garden'da yer alan mağazanın teknolojik ürün yelpazesi, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Hulusi Acar, yıl boyunca mağaza açılışlarına devam ederken, Türkiye genelindeki satış alanlarını genişlettiklerini belirterek, Türkiye'de kazandıklarını, yine Türkiye'de harcadıklarını kaydetti.

Yerel istihdama katkı sunarken, kadın çalışan oranının her yeni mağazada en az yüzde 50 olmasına dikkat ettiklerini aktaran Acar, "Denizli mağazamızla birlikte, Türkiye genelinde mağaza sayımızı 102'ye yükselttik. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıl da kararlılıkla genişletmeye devam edeceğimiz mağaza ağımızla, Telefon Kiralama gibi artı hizmetlerimizi ve MediaMarkt'ın benzersiz deneyim mağazacılığını Türkiye'nin farklı illerine taşımayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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