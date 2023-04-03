McDonald's, ABD ofislerini kapattı! Çok sayıda kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyorlar

Türkiye'de onlarca şubesi bulunan dünyaca ünlü hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın bu hafta ABD ofislerini geçici olarak kapattığı ve çok sayıda çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı ifade edildi.

Wall Street Journal'ın haberinde, Chicago merkezli hızlı servis restoran zincirinin geçen hafta ABD'li çalışanlarına ve bazı uluslararası personeline e-posta göndererek pazartesiden çarşambaya kadar evden çalışmalarını istediği belirtildi.

"YÜZ YÜZE TOPLANTILARI İPTAL EDİN" ÇAĞRISI

Haberde, şirketin, çalışanlarından genel merkezde satıcılarla yapacakları toplantıları ve diğer tüm yüz yüze toplantılarını iptal etmelerini istediği bilgisi verildi.

KAÇ KİŞİNİN İŞTEN ÇIKARILACAĞI BELLİ DEĞİL

Söz konusu e-postada, 3 Nisan'da başlayacak haftada şirket genelindeki pozisyonlar ve personelle ilgili önemli kararların iletileceğinin bildirildiği, ancak kaç kişinin işten çıkarılacağına dair bilgi olmadığı ifade edildi.

ÜST YÖNETİCİ SİNYALİ VERMİŞTİ

McDonald's Üst Yöneticisi Chris Kempczinski, ocak ayında yaptığı açıklamada, şirket personelinin bir kısmının işten çıkarılmasının planlandığını kaydetmişti.