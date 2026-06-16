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Türkiye mayısta 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti

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Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, mayısta Türkiye'nin 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptığını, şeftali ihracatının yüzde 128 artışla 132,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını açıkladı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Bülent Sarıkaya, Türkiye'den mayısta 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç edildiğini bildirdi.

Sarıkaya, yaptığı yazılı açıklamada, mayısta ülke geneli yaş meyve sebze dış satımının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını belirtti.

Sektörün mayısta 322,1 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yaptığını bildiren Sarıkaya, "Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, mayıs ayında gerçekleştirdiği 165,6 milyon dolarlık dış satımla, sektör ihracatına yüzde 51 oranında destek verdi." ifadesini kullandı.

Sarıkaya, söz konusu dönemde şeftali ihracatının yüzde 128 artış ve 132,5 milyon dolarla ilk sırada yer aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Toplam yaş meyve sebze ihracatımızın yüzde 41'ini tek başına şeftali oluşturdu. Bu performans, ürün bazında yakalanan en güçlü büyüme hikayelerinden biri. 49,7 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan kayısıda yüzde 10'luk artış sağlanması, ürünün küresel pazarlardaki talep gücünü ve fiyatlama avantajını koruduğunu gösterdi. Mayıs ayında Irak, 111,3 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Rusya Federasyonu, 87,9 milyon dolarlık ihracat hacmiyle ikinci sırada yer aldı."

Kaynak: AA / Serkan Avci
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