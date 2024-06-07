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Mayısta BIST 100 endeksi en yüksek reel getiriyi sağladı

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TÜFE ile indirgendiğinde mayısta en yüksek aylık reel getiri yüzde 5,44 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yatırım araçlarından külçe altın ise üç aylık değerlendirmede en yüksek reel getiriyi sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı. Buna göre, mayısta en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,89, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 5,44 ile BIST 100 endeksinde oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,19 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) de yüzde 0,38 reel getiri sağladı. Avro yüzde 1,44, dolar yüzde 2,25 ve külçe altın yüzde 3,72 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,19, DİBS yüzde 0,99, avro yüzde 2,79, dolar yüzde 3,58 ve külçe altın yüzde 5,03 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

ÜÇ AYLIK DEĞERLENDİRMEDE KÜLÇE ALTIN ZİRVEDE

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,75, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,84 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,42, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım olarak kayıtlara geçti.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,70, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,43 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Bu dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,95 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak belirlendi.

YILLIK BAZDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 44,44, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 14,76, dolar yüzde 3,37 ve avro yüzde 2,82 yatırımcısına reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) yüzde 26,08 ve DİBS yüzde 46,01 yatırımcısını kayba uğrattı.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 3,14 yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 7,1, avro yüzde 7,59, mevduat faizi (brüt) yüzde 33,57 ve DİBS yüzde 51,48 oranında yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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Yorumlar (2)

ayhan arslan:

Yav he he. Bir de gekin limak hissesinde bulunan yatırımcılara bakın 3 aydır 100/60 zarardayız. Borsa yasal soyguncularla dolmuş.

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pusatalfa:

halka aralarda ne oyunlar oynanıyor.

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