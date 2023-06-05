Mayıs Ayında TÜFE Yüzde 0,04 Arttı, Yıllık Enflasyon Yüzde 39,59'a Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) doğal gaz fiyatlarını hesaba katmadığı verilere göre, mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 0,04 oranında artarken, yıllık enflasyon 43,68'den yüzde 39,59'a geriledi.

TÜİK, mayısa ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK, daha önce ilan ettiği gibi enflasyon hesaplamasında, mayıs ayında ücretsiz dağıtılan doğal gaz fiyat artışını dikkate almadı. Buna göre yaptığı hesaba göre de 2023 yılı mayıs ayında TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,72 olarak gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE FİYATI EN FAZLA ARTAN GRUP LOKANTA VE OTELLER OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

KONUT FİYATI GEÇEN AYA GÖRE YÜZDE 13,79 GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre, mayıs ayında konut fiyatları yüzde 13,79 geriledi. Buna karşılık, mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 110'UNUNDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 47,70 ARTTI

TÜİK verilerine göre, özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 36,60, yıllık ise yüzde 47,70 artış gösterdi. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,60, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,94 olarak gerçekleşti.