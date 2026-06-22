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Toplam sanayi üretici fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 2,42, yıllık yüzde 30,55 arttı

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TÜİK verilerine göre, toplam sanayi üretici fiyat endeksi mayısta aylık yüzde 2,42, yıllık yüzde 30,55 artış gösterdi. Madencilik, imalat ve enerji sektörlerinde yükseliş dikkat çekti.

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 2,42, yıllık bazda yüzde 30,55 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre, endeks geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 2,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,55, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,05 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 28,5 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 43,71, imalatta yüzde 31,8, elektrik, gaz, buhar ile iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 6,88, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 35 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 28,82, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,16, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 32,37, enerjide yüzde 41,83 ve sermaye mallarında yüzde 23,8 yükseliş gerçekleşti.

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,23, imalatta yüzde 1,87, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 3,37, elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ise yüzde 12,04 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 3,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,36, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,54, sermaye mallarında yüzde 1,6 ve enerjide yüzde 3,66 artış kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
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