Mayıs Ayı Enflasyon Verileri Açıkladı: Yıllık Yüzde 71,23
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), mayıs ayı tüketici fiyat endeksini açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 3,66, yıllık enflasyon ise yüzde 71,23 olarak kaydedildi.
(ANKARA) - Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı mayıs ayı verilerine göre, tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,66, yıllık ise yüzde 71,23 olarak gerçekleşti.
ENAG, mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,66, yıllık ise yüzde 71,23 oldu.
Kaynak: ANKA / Ekonomi