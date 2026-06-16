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Konut Fiyat Endeksi mayısta yüzde 1,7 arttı

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TCMB verilerine göre Konut Fiyat Endeksi mayısta aylık %1,7, yıllık %24,5 yükseldi. Yeni Kiracı Kira Endeksi ise aylık %1,9, yıllık %30,4 artış gösterdi. En yüksek yıllık konut fiyat artışı %28,2 ile Doğu Anadolu bölgesinde, en düşük ise %15,8 ile Trakya'da gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi (KFE), mayısta aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 24,5 yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2026 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 227,1 seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,1 azaldı.

2026 yılının mayıs ayında İstanbul ve Ankara'da bir önceki aya göre sırasıyla yüzde 2,1 ve 1,5 artış, İzmir'de ise bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalış gözlendi. Endeks, yıllık bazda ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,4, 27,3 ve 22,8 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 28,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 15,8 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında önceki aya göre yüzde 1,9 artan YKKE, yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,4 artarken, reel olarak yüzde 1,7 azaldı.

YKKE 2026 yılı mayıs ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aylık yüzde 3,1, 1,1 ve 1 artış gösterdi. Endeks, yıllık olarak ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 36,7, 33,8 ve 30,2 arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Mayıs 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 36,7 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,9 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde hesaplandı.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
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