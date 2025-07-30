Maxion Jantaş ve İŞKUR'dan Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı

Maxion Jantaş ve Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Temel Metal Şekillendirme Elemanı Mesleğinde Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP)" kapsamında 16 kursiyerin mezuniyeti tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İşkur'un Aktif İşgücü Programları çerçevesinde düzenlenen eğitimlerin ardından kursiyerlere katılım sertifikaları, Manisa İŞKUR İl Müdürü Günseli Tufan, Manisa Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Buket İnce ve Maxion İnci Jant Grubu yöneticilerinin katılımıyla Maxion Jantaş fabrikasında düzenlenen törenle verildi.

Eğitimlerde kursiyerlere yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda Maxion Jantaş'ın üretim sahasında uygulamalı eğitim imkanı da sunuldu.

İŞKUR'un Aktif İşgücü Programları çerçevesinde hayata geçirilen program, hem sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine hem de iş arayanların istihdam edilebilirliğinin artırılmasına önemli katkı sağlıyor.

Maxion İnci Jant Grubu İK ve Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin, sanayilerin en önemli faktörünün kalifiye iş gücü olduğunu belirtti.

Tekin, sanayide sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yatırımının, nitelikli insan kaynağına yapılan yatırım olduğunu aktararak, "İŞKUR ile birlikte ilk kez hayata geçirdiğimiz bu programla yalnızca gençlerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmakla kalmadık, aynı zamanda Maxion Jantaş bünyesinde istihdam ederek iş hayatlarına başarılı bir başlangıç yapmalarını da sağladık." ifadesini kullandı.