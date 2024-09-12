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Mavi Nefes Projesi ile 3 yılda 230 bin ton atık toplandı

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Garanti BBVA ve Deniz Temiz Derneği/TURMEPA'nın ortak yürüttüğü Mavi Nefes Projesi, deniz ekosistemini koruma ve deniz kirliliğini azaltmayı amaçlıyor. Eylül 2021-Haziran 2024 arasında Marmara Denizi, Adrasan ve Van Gölü'nden 230 ton atık toplanırken, deniz temizliği konusunda farkındalık artırıcı eğitimler de düzenleniyor. 2024'ten itibaren ise deniz biyoçeşitliliğini koruma ve ekosistem rehabilitasyonu için bilimsel çalışmalar başlayacak.

Garanti BBVA'nın Deniz Temiz Derneği/TURMEPA işbirliğiyle yürüttüğü Mavi Nefes Projesi, başta Marmara Denizi olmak üzere çeşitli su havzalarında deniz ekosisteminin korunmasına büyük katkı sağlıyor. İklim kriziyle mücadeleyi amaçlayan Garanti BBVA'nın sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde başlatılan proje, deniz kirliliğini azaltmayı ve önlemeyi hedefliyor.

230 TON ATIK TOPLANDI

Eylül 2021-Haziran 2024 dönemi boyunca, proje kapsamında Marmara Denizi, Adrasan ve Van Gölü'nde yaklaşık 200 bin kişinin günlük atık üretimine eşdeğer 230 ton katı ve sıvı atık toplandı. Marmara Denizi'nde iki adet katı atık, Van'da bir adet katı ve sıvı atık, Göcek'te ise bir adet sıvı atık toplama teknesi, uygun atıkların geri dönüşüme kazandırılması için aktif olarak çalışıyor.

ÖĞRENCİLERE DENİZ TEMİZLİĞİ KONUSUNDA FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLİYOR

Mavi Nefes Projesi'nin eğitim bileşeni, deniz temizliği konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla ortaokul öğrencilerine ve öğretmenlerine yönelik seminerler düzenliyor. Denizlerin önemi, ekosistem koruma ve sürdürülebilir su kaynakları hakkında bireysel sorumluluklar konusunda bilgilendirme yapılırken, Mavi Nefes Eğitim Otobüsü ve çevrim içi eğitimlerle 3 yıl boyunca 8 ilde yaklaşık 80 bin öğrenciye ulaşıldı. 2024 itibarıyla, Garanti BBVA ve TURMEPA, Mavi Nefes Projesi'ni deniz temizliği çalışmalarıyla sınırlamayıp, deniz biyoçeşitliliğini koruma ve deniz ekosistemini rehabilite etme amaçlı uzun vadeli bilimsel koruma ve izleme çalışmalarına da başlayacak.

Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Ekonomi

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