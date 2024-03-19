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MATSO, Üyelerine Yönelik Eğitimler Düzenliyor

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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), üyelerine yönelik düzenlediği eğitimlerle sektörlerde nitelikli iş gücünün artmasını hedefliyor. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, eğitimlerin yerel ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, üyelere yönelik çok sayıda eğitim düzenlediklerini belirterek, "Sektörlerde eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından işlerin yürütülmesi kaliteyi artırıyor" dedi.

MATSO üyeleri ve çalışanlarının ticari, ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkı sağlayarak, ticari hayatın gerektirdiği özelliklerle donatılması için eğitim, toplantı ve seminer düzenliyor. MATSO tarafından düzenlenen eğitim, seminer, toplantılara çok sayıda üye katılıyor.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda üyelerinin kurumsal ve kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirterek görev süresince 50'yi aşkın eğitim, toplantı ve seminer programı düzenlediklerini söyledi.

Güngör, "Göreve geldiğimizden itibaren 50'yi aşkın mesleki ve sosyo-ekonomik içerikli faaliyetler ile üyelerimizi bir araya toplayıp yerel ekonomik kalkınmanın anahtarı olan eğitimi merkezimize alarak hareket ettik. Sürdürülebilirlik anlayışı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirmeyi temel alıp; katılımcılarımızın sorgulayarak, araştırarak öğrenmesinin teşvik edildiği bir eğitim ortamı oluşturmaktayız. Kaliteli bir eğitim ortamı; toplumsal işleyiş mekanizmalarının dengede ilerlemesinin en temel ölçütüdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder" ifadelerine yer verdi.

"Yerel ekonomik kalkınmada öncü"

Sektörlerde eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından işlerin yürütülmesinin kaliteyi artırdığına vurgu yapan Başkan Güngör şunları söyledi:

Ülke genelinde kalkınma sürecini başarıya ulaştıran önemli kilit taşı yerel kalkınmadır. Ulusal kalkınmanın gerçekleştirilmesinde temel faktör olan yerel kalkınma; yerel kaynakları daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasından hareketle, yerelde yer alan paydaşların koordineli bir şekilde çalışması önem arz etmektedir. Unutmamalıyız ki yerel halkın kalkınma politikalarına katılımını sağlayan önemli araç sanayi ve ticaret odalarıdır. Kentimizde önemli bir aktör olarak hizmet eden odamız; insanların yaşam kalitesini ve firmaların gelişimini, siyaset, kültür ve ekonomi temelinde dönüşümü ifade eden yerel ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinde büyük bir rol oynamaktadır."

"Güçlü bir Manavgat"

MATSO olarak üyelere yönelik düzenledikleri eğitimlerle; kentin yerel ekonomik kalkınmasına katkı sağladıklarına vurgu yapan Başkan Güngör, "Kent ekonomisinin çeşitlenerek güçlenmesi için çaba gösteriyor, çalışmalar yürütüyoruz. Kentimizin ekonomik olarak kalkınmasını artırabilmek için üyelerimizden gelen taleplerin ışığında daha çok eğitim ortamı hazırlayıp; ekonomisi çeşitlenmiş, yaşam kalitesi yükselmiş, güçlü bir 'Manavgat' için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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