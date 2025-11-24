Haberler

MATSO, Organik Tarım Öğrencilerini Growtech Fuarı'na Destekledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Akdeniz Üniversitesi Manavgat MYO Organik Tarım Bölümü öğrencilerine Growtech 2025 Fuarı'nı ziyaret etmeleri için destek sağladı. Öğrenciler, sektördeki yenilikçi tarım teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı buldular.

MATSO, Growtech'i ziyareti için Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) Organik Tarım Bölümü öğrencilerine destek sağladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) ile yürüttüğü ortak proje kapsamında, Organik Tarım Bölümü öğrencilerinin Growtech 2025 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret edebilmesi için gerekli desteği sağladı.

Öğrencilere sektörü yerinde tanıma fırsatı

Dünyanın en önemli tarım fuarlarından biri olan Growtech 2025, öğrencilerin yenilikçi tarım teknolojilerini yerinde inceleyebilmesine imkan tanırken, sektördeki güncel gelişmeleri doğrudan gözlemlemeleri için de önemli bir fırsat sundu. Öğrenciler, fuar kapsamında stantları ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, dünyanın en önemli tarım fuarlarından biri olan Growtech'in öğrencilere önemli bir ufuk kazandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, Growtech'te yenilikçi tarım teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı elde etti. Ayrıca bir standı ziyaret ederek üretim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgi aldılar. Ziyaret sırasında öğrencilerimizle sohbet ederek merak ettikleri konuları dinledik, sektöre dair görüşlerini ve kariyer hedeflerini konuştuk. Bu tür fuar ve organizasyonlar, gençlerimizin mesleki deneyim kazanması açısından büyük önem taşıyor."

Başkan Güngör, yürütülen proje ile hem öğrencilerin istihdam süreçlerine katkı sağlamayı hem de sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Güngör açıklamasının sonunda, fuar boyunca öğrencilere rehberlik eden MYO Organik Tarım Bölümü akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yolcu, Öğretim Üyesi Sabriye Atmaca ve Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Akdeniz'e teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Kritik ziyaret bugün! İmralı heyeti Öcalan ile görüşmek için yola çıkıyor

Kritik ziyaret bugün! 3 kişiden oluşan İmralı heyeti yola çıkıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
Seyir halindeki otomobilin tavanında twerk yapmaya çalıştı

İstanbul'da seyir halindeki otomobilde skandal görüntü
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk 3 isme "Güle güle" dedi
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor

Dün gece yaptıkları olay oldu! Bütün ülke onu konuşuyor
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

Kerem'den Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken kilitlediler

Fenerbahçe maçında canlı bahis krizi! 2-0 gerideyken...
En acı ziyaret! Depremde 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp

En acı ziyaret! 92 öğrencisini kaybetti, 24'ü hala kayıp
Trump'la buluşan Mamdani söylemlerini değiştirmedi

Trump'a karşı geri adım atmadı: Bence hala faşist
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonlarda hemfikir oldu
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı

Gece saatlerinde esrarengiz görüntü! İddiayı duyan telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.