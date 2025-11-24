MATSO, Organik Tarım Öğrencilerini Growtech Fuarı'na Destekledi

MATSO, Growtech'i ziyareti için Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) Organik Tarım Bölümü öğrencilerine destek sağladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) ile yürüttüğü ortak proje kapsamında, Organik Tarım Bölümü öğrencilerinin Growtech 2025 Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nı ziyaret edebilmesi için gerekli desteği sağladı.

Öğrencilere sektörü yerinde tanıma fırsatı

Dünyanın en önemli tarım fuarlarından biri olan Growtech 2025, öğrencilerin yenilikçi tarım teknolojilerini yerinde inceleyebilmesine imkan tanırken, sektördeki güncel gelişmeleri doğrudan gözlemlemeleri için de önemli bir fırsat sundu. Öğrenciler, fuar kapsamında stantları ziyaret ederek üretim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, dünyanın en önemli tarım fuarlarından biri olan Growtech'in öğrencilere önemli bir ufuk kazandırdığını belirterek şunları söyledi:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz, Growtech'te yenilikçi tarım teknolojilerini yerinde inceleme fırsatı elde etti. Ayrıca bir standı ziyaret ederek üretim süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgi aldılar. Ziyaret sırasında öğrencilerimizle sohbet ederek merak ettikleri konuları dinledik, sektöre dair görüşlerini ve kariyer hedeflerini konuştuk. Bu tür fuar ve organizasyonlar, gençlerimizin mesleki deneyim kazanması açısından büyük önem taşıyor."

Başkan Güngör, yürütülen proje ile hem öğrencilerin istihdam süreçlerine katkı sağlamayı hem de sektörün nitelikli teknik personel ihtiyacına çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Güngör açıklamasının sonunda, fuar boyunca öğrencilere rehberlik eden MYO Organik Tarım Bölümü akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Yolcu, Öğretim Üyesi Sabriye Atmaca ve Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Akdeniz'e teşekkür etti. - ANTALYA