MATSO'nun yeni hizmet binası için arsa protokolü

MATSO'nun yeni hizmet binası için arsa protokolü
Güncelleme:
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yeni hizmet binası arsa protokolünün tamamlandığını duyurdu. Protokol, iş dünyasına hayırlı olsun dilekleriyle birlikte açıklandı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yeni hizmet binası için planlanan arsanın imzalanan protokol ile odaya kazandırıldığını açıkladı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, MATSO'nun yeni hizmet binası binası arsasına ilişkin protokolün tamamlandığını ve arsanın odaya kazandırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal ile birlikte T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü Veli Tunçez'i makamında ziyaret ettiklerini belirterek, "Odamıza kazandırmayı planladığımız yeni hizmet binası arsasını, düzenlediğimiz protokol ile odamıza kazandırdık. Manavgat iş dünyamıza hayırlı olsun" dedi. - ANTALYA

