MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör: 2024 yılında iyi bir turizm sezonu bekliyoruz

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2023 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 2024 yılında iyi bir turizm sezonu beklediklerini söyledi. Güngör, turizmin 12 aya yayılması ve nitelikli hale getirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2023 yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak "2024 yılında iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Bölgemizde ve ülkemizde turizmi 12 aya yayarak nitelikli bir hale getirmek için daha çok çaba göstermeliyiz" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, 2023 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak 2024 yılında iyi bir turizm sezonu beklediklerini söyledi. 2023 yılı turizm verileri ile de ilgili açıklamalarda bulunan MATSO Başkanı Güngör, Türkiye olarak 2023 yılı Ocak - Ekim aylarında 50 milyonu aşkın turist ağırlandığını belirterek geçtiğimiz yılın aynı dönemimde bu rakamın 48 milyon civarında olduğunu söyledi.

Antalya'ya gelen turist sayıları ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Güngör, "2023 yılı Ocak-Ekim döneminde 15 milyon turist gelmiştir. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya 12 milyon 808 bin turist gelmiştir. Artış Oranı yaklaşık yüze 17'dir" dedi.

Manavgat'a ise 2023 yılı 10 aylık dilimde 5 milyon turist geldiğini söyleyen Başkan Güngör, bu rakamın geçtiğimiz yıl ise yaklaşık 4,3 milyon olarak gerçekleştiğini belirtti.

"42 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir"

Başkan Güngör, "Ülke olarak 2022 Yılı Ocak-Eylül Dönemi 35 milyar dolar 2023 Yılı Ocak-Eylül Dönemi 42 milyar dolar turizm geliri elde edilmiştir. Geçtiniz yıla göre turizm gelirlerinde yaklaşık yüzde 20 artış olmuştur" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen 13. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılan Başkan Güngör, kongrede turizm paydaşları ile görüştüklerini ve gelecek sezonun rezervasyonlarının çok iyi olduğunun sinyallerini aldıklarını söyledi. Turizm Resort Kongre'lerindeki havanın turizm açısından çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Güngör, kongrenin turizmin yol haritası olduğunu ifade etti. Turizm Resort Kongresi'nin "Turizmin Geleceği, Geleceğin Turizmi" mottosuyla geleneksel hale getirildiğine vurgu yapan Başkan Güngör, kongrede turizmde sektörünün geleceğe yönelik kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerin ele alındığını söyledi. Başkan Güngör, "Başta AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

"Turizmin 12 ay ve nitelikli yapılması için daha fazla çalışmalıyız"

2024 yılı için çok iyi bir turizm sezonun beklendiğine vurgu yapan Başkan Güngör, "2024 yılında iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Tüm turizm paydaşlarından bu havayı alıyoruz. Şu ana kadar yapılan rezervasyonlar çok iyi durumda. Turizmcilerimizin bireysel tanıtım yapmalarının yanı sıra TGA tarafından yapılan tanıtımların turizme çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Biz de MATSO olarak Manavgat-Side turizm destinasyonunu daha iyi tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı fuarlarına katılarak tanıtım çalışmaları yapacağız" dedi.

Ülke ve bölge olarak 12 ay ve nitelikli bir turizm için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Güngör, "12 aya yayılmış nitelikli bir turizm için çalışmalıyız. Geleceğe yönelik kısa orta ve uzun vadeli planlar yapmalıyız" diye konuştu. - ANTALYA