Başkan Güngör, başkan Hisarcıklıoğlu'na dosya sundu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek Manavgat iş dünyasının taleplerini içeren kapsamlı dosyayı takdim etti. Gerçekleştirilen görüşmede Manavgat ekonomisinin mevcut durumu, sektörlerde yaşanan güncel gelişmeler, işletmelerin karşı karşıya kaldığı finansal sıkıntılar ile MATSO tarafından hazırlanan çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Başkan Güngör, Manavgat iş dünyasının sahadaki taleplerini doğrudan TOBB nezdinde dile getirdi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, özellikle küresel ekonomik yavaşlama, artan girdi maliyetleri, piyasalardaki fiyat dengesizliklerinin işletmelerin gelir–gider dengelerini bozduğunu, bunun da sektördeki hizmet kapasitesini olumsuz etkilediğini ifade etti. Turizm sektöründeki son gelişmelere de dikkat çeken GÜNGÖR, 2025 sezonunda turizm gelirlerinin öngörülen seviyenin altında seyretmesinin Manavgat ekonomisinin temel taşı olan turizm sektöründeki işletmelerin ayakta kalabilmesi ve istihdamın korunabilmesi için destek mekanizmalarına olan ihtiyacın arttığını vurguladı.

Oda tarafından hazırlanan talep dosyasını TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na sunan Başkan Güngör, yaptığı değerlendirmede, "2025 yılı turizm gelirlerinin beklentilerin altında seyretmesi, şehir ekonomisinin temel dinamiğini oluşturan işletmelerimizi ciddi şekilde zorlamaktadır. Bu sürecin en az hasarla atlatılabilmesi için destek ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissedilmektedir. MATSO olarak bizlere her şartta güçlü destek sağlayan ve Manavgat iş dünyasının taleplerine daima yakın ilgi gösteren Başkanımıza, Manavgat İş Dünyası adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.