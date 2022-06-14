MATSO Başkanı Güngör: 'Manavgat'ın geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz'

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmenin önemine değinerek Manavgat'ın geleceği için bunun çok önemli olduğunu söyledi.

MATSO Yüksek İstişare Kurulu Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında, oda binasında gerçekleştirilen toplantıya kurul üyeleri katıldı. Toplantıda Manavgat'ın geleceği için birlik beraberlik içerisinde hareket edebilmenin önemi ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Güngör, göreve gelmelerinin ardından geçen 1 yıllık süreçte yaptıkları faaliyetleri özetledi.

Yüksek İstişare Kurulu'nun MATSO için önemine değinen Başkan Güngör, Yüksek İstişare Kurulunun birbirinden değerli üyelerden oluştuğunu söyledi. Başkan Güngör, "Yüksek İstişare Kurulumuzun siz değerli üyelerinin tecrübelerinden ve fikirlerinden yararlanmak istiyorum. Yüksek İstişare Kurulunun MATSO'nun pusulası olmasını istiyorum. Fikirlerinizle yol gösterici olmanızı rica ediyorum. Ayrıca Yüksek İstişare Kurulumuzun şahsında kurulduğu günden bu yana Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'na emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yüksek İstişare Kurul Üyelerinin tek tek söz aldığı toplantıda Manavgat'ın sorunları ve geleceği konusunda istişarelerde bulunuldu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi