Mastercard yapay zeka asistanlı ticaret alanında ilk sırada yer aldı

Mastercard, bağımsız araştırma kuruluşu Juniper Research'ün "Agentic Commerce Market 2026-2031" raporundaki "Agentic Commerce" (Yapay Zeka Asistanlı Ticaret) pazarında ödeme altyapısı sağlayıcıları arasında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, yapay zekanın e-ticaret ve finansal işlemlerdeki rolünü dönüştürdüğü yeni dönemdeki konumunu uluslararası ölçekte ortaya koydu.

Juniper Research'ün raporunda Mastercard, ödeme altyapısı sağlayıcıları kategorisinde kapasite, inovasyon ve pazar penetrasyonu kriterlerinde en yüksek puanı alarak "Kurumsal Lider" (Established Leader) ünvanını elde etti.

Kişisel yapay zeka asistanlarının yalnızca kullanıcılara ürün önermekle kalmayıp, belirlenen sınırlar ve izinler çerçevesinde kullanıcı adına piyasa araştırması yaptığı, karar verdiği ve ödemeyi tamamladığı yeni ekosistem, raporda geleceğin ticareti olarak nitelendiriliyor.

Alışveriş ve ödeme deneyiminde önemli bir dönüşüme işaret eden bu dönemde yapay zeka, kullanıcıların onayladığı bütçeler doğrultusunda satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Avrupa'nın ilk canlı yapay zeka ödemesi

Juniper Research raporunda, Mastercard'ın söz konusu alandaki konumuna ilişkin değerlendirmede, pazara erken sunulan yenilikçi ürünler ile küresel kabul altyapısının yaygınlığı öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan raporda, sektördeki birçok kurum henüz test aşamasındayken Avrupa'da bir yapay zeka asistanı tarafından gerçekleştirilen ilk uçtan uca canlı ödeme işleminin Mastercard altyapısıyla tamamlandığına dikkati çekiliyor.

ABD'de kullanıma sunulan "Mastercard Agent Pay" ağının da 2026 başı itibarıyla küresel ölçekte yaygınlık kazandığı kaydediliyor.

Tüketicilerin otonom ticaretin gelişimine yönelik endişeleri arasında yer alan güvenlik ve kontrol ihtiyacına, Mastercard'ın geliştirdiği "Mastercard Agentic Tokens" teknolojisiyle yanıt veriliyor.

Raporda yenilikçi bir dönüm noktası olarak bahsedilen teknoloji, kullanıcının kimliğini, yapay zekaya tanımladığı harcama limitlerini ve satın alma niyetini şifreliyor.

İşlemlerin şeffaf ve güvenli bir zeminde gerçekleştirilmesine imkan tanıyan altyapı, tüketici güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Teknoloji şirketleriyle ortaklıklar ve "Agent Suite" dönemi

Yapay zeka asistanlı ticaretin gelişiminde rol oynayan Mastercard, ekosistemin büyütülmesine yönelik teknoloji şirketleriyle kurduğu işbirlikleriyle de öne çıkıyor.

Evrensel Ticaret Protokolü'nün (UCP) desteklenmesi ve Microsoft Copilot Checkout sistemine entegrasyonla kullanıcıların sohbet ekranından ayrılmadan alışveriş yapabilmesine imkan tanınıyor.

PayPal ile yapılan işbirliği kapsamında ise tüketiciler, dijital cüzdanları üzerinden yapay zeka asistanlarına Mastercard kimlik bilgileriyle harcama yetkisi verebiliyor.

Raporda yer alan bir diğer gelişme olan ve 2026'nın ilk çeyreğinde duyurulan Agent Suite platformu ile perakendeciler ve bankalar, karmaşık kodlama süreçlerine ihtiyaç duymadan kendi yapay zeka alışveriş asistanlarını oluşturabiliyor.

Juniper Research tarafından bu alanda birinci sırada gösterilmesi, Mastercard'ın dijital ekonomiye yönelik çalışmalarının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Küresel altyapısındaki teknolojik donanımı yerel ekosistemle buluşturan şirket, inovasyon odaklı adımlarla Türkiye'de yapay zeka asistanlı ticaret alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.