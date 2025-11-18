Haberler

Martı Technologies'e Uluslararası Analistler 'AL' Tavsiyesi Verdi

Martı Technologies'e Uluslararası Analistler 'AL' Tavsiyesi Verdi
Güncelleme:
Oak Ridge Financial Research, Türkiye'nin New York Borsası'na kote olan Martı Technologies için 5 dolar hedef fiyat belirleyerek 'AL' tavsiyesini yineledi. Analistler, şirketin hızlı büyüme potansiyeli ve liderliği pekiştiren ulaşım hizmetleri sunduğunu vurguladı.

MARTI, ABD merkezli uluslararası araştırma kuruluşu Oak Ridge Financial Research, Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote olan teknoloji şirketi Martı Technologies (NYSE: MRT) için yayımladığı analiz raporunda, 'AL' tavsiyesini yineleyerek, 5 dolar hedef fiyat belirlediğini duyurdu. Bu değerlendirmenin, kısa süre önce Benchmark Equity Research'ün aynı yöndeki raporunun ardından geldiğin bildirildi.

Oak Ridge raporu, Martı'nın 2025'in ilk yarısında 14,3 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 70 yıllık büyüme kaydettiğini ortaya koydu. Raporda, şirketin yılı 34 milyon dolar gelir ile tamamlamasının beklendiğini ve 5 dolar hedef fiyatın korunduğu aktarıldı. Analistler, Martı'nın TAG markası altında sunduğu yenilikçi ulaşım hizmetiyle Türkiye'nin hızla büyüyen ulaşım pazarında liderliğini pekiştirdiğini kaydetti. Raporda ayrıca, şirketin teknoloji tabanlı operasyon modeli ve verimlilik odaklı büyüme stratejisinin karlılığı desteklediği ifade edildi.

Oak Ridge raporunda; Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu sayesinde modern ulaşım çözümleri için büyük bir potansiyel sunduğu belirtilirken, 85 milyonluk nüfusun yüzde 70'inden fazlasının 50 yaş altı olmasının ve şehirleşme oranının hızla artmasının, Martı gibi yenilikçi platformlar için geniş bir büyüme alanı oluşturduğu ifade edildi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere 10 şehirde 128 milyonun üzerinde yolculuk ve 6,4 milyon tekil kullanıcıya ulaşan mobilite platformu Martı için Oak Ridge analistleri; şirketin TAG markasıyla artık yalnızca mikromobilite değil, çok modlu ulaşım hizmetleri sunan Türkiye'nin ilk 'Mobility Super App'i haline geldiğini kaydetti. Analistler, Martı'yı 'Türkiye'nin ulaşım sorununa teknolojik bir çözüm getiren, yerel köklere sahip bir süper uygulama' olarak tanımladı.

Raporda, Martı'nın Türkiye'de araç çağırma sektöründe pazara ilk giren şirket (first mover) olmanın sağladığı avantajı yakaladığı belirtildi. Analistler, Martı'nın bu avantajı kullanarak pazar payını istikrarlı biçimde artıracağını ve sektörün kurumsallaşmasında öncü rol oynamaya devam edeceğini öngördü.. Analistler, Martı'nın bu fırsatı değerlendirerek pazar payını istikrarlı biçimde artıracağını ve sektörün kurumsallaşmasında öncü rol oynamaya devam edeceğini öngördü.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem açıklamasında şunları söyledi: "Türkiye'nin New York Borsası'na doğrudan kote ilk ve tek teknoloji şirketi olarak, uluslararası analistlerin Martı'ya olan ilgisinin artması bizim için önemli bir gösterge. Oak Ridge ve Benchmark gibi kuruluşların aynı yönde değerlendirme yapması, Martı'nın hem Türkiye'de hem bölgede mobilite dönüşümünü temsil eden bir marka haline geldiğini gösteriyor. Amacımız, Türkiye'nin inovasyon gücünü dünya sahnesinde daha da görünür kılmak ve sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürmektir."

