Martı, New York Borsası'na doğrudan kote oluyor

Kurulus¸undan 4 yıl sonra New York Borsası'na dogˆrudan kote olan ilk Tu¨rk s¸irketi olmaya hazırlanan mobilite şirketi Martı'nın kurucusu ve CEO'su Alper Öktem, halka açılma öncesi çalışanlarına hitaben bir mesaj yayınladı. Mesajı kendi sosyal medya hesabından 'Martı çalışanlarına halka açılmadan önceki mesajım: Devler liginde bizi büyük fırsatlar ve çetin zorluklar bekliyor' ifadesiyle paylaşan Öktem, mektubunda Devler Ligi'nde uzun bir mu¨cadeleye bas¸ladıklarını, kalıcı olmak ic¸in bir oyun planına sahip olduklarını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi