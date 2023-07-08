Martı, New York Borsası'na doğrudan kote oluyor
Ekonomi Haberleri
Mobilite şirketi Martı'nın kurucusu ve CEO'su Alper Öktem, halka açılma öncesi çalışanlarına bir mesaj yayınladı. Şirketin New York Borsası'nda halka açılma süreci başlatıldı ve çalışanlara hisse opsiyonu dağıtılacak.
Kurulus¸undan 4 yıl sonra New York Borsası'na dogˆrudan kote olan ilk Tu¨rk s¸irketi olmaya hazırlanan mobilite şirketi Martı'nın kurucusu ve CEO'su Alper Öktem, halka açılma öncesi çalışanlarına hitaben bir mesaj yayınladı. Mesajı kendi sosyal medya hesabından 'Martı çalışanlarına halka açılmadan önceki mesajım: Devler liginde bizi büyük fırsatlar ve çetin zorluklar bekliyor' ifadesiyle paylaşan Öktem, mektubunda Devler Ligi'nde uzun bir mu¨cadeleye bas¸ladıklarını, kalıcı olmak ic¸in bir oyun planına sahip olduklarını vurguladı.