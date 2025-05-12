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Mart Ayında Ticaret Satış Hacmi Yüzde 10,8 Arttı

Mart Ayında Ticaret Satış Hacmi Yüzde 10,8 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi verilerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde 10,8 artış kaydedilen satış hacminin, motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin ticareti için yüzde 12,8 oranında arttığı belirtildi.

Ticaret satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 10,8, perakende satış hacmi de yüzde 9,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,4 azaldı.

Ticaret satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 12,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 11,1 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 9,2 yükseldi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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