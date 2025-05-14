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Mart Ayında Tavuk Eti ve Süt Üretimi Arttı

Mart Ayında Tavuk Eti ve Süt Üretimi Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayında tavuk eti ve içme sütü üretiminde artış yaşandığını duyurdu. Tavuk eti üretimi %13, içme sütü üretimi %6,2 oranında arttı. Ancak tavuk yumurtası üretimi %8,8 oranında azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayında tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretiminin arttığını açıkladı.

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 8,8 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,2 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 13 arttı. Bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 6,1 oranında artarak 231 bin 595 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi de yüzde 5,5 oranında artarak 1 milyar 632 milyon 774 bin adet oldu.

Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,9 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 0,4 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 1 azaldı, içme sütü üretimi yüzde 6,2 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,8 arttı. Bir önceki aya göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı yüzde 13,2 oranında artarak 1 milyon 15 bin 647 ton olurken, içme sütü üretimi ise yüzde 11,9 oranında artarak 148 bin 525 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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