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Marshall Adaları bayraklı yolcu gemisi Bodrum'a geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı 'Vista' isimli yolcu gemisiyle 1191 turist geldi. Gemide, çoğu ABD'li 1191 yolcu ve 784 personel bulunuyor. Yolcular Bodrum'u gezip alışveriş yaptıktan sonra Kuşadası'na hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Vista" isimli yolcu gemisiyle 1191 turist geldi.

Antalya Limanı'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı 242 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu ABD'li 1191 yolcu ve 784 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi. Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marshall Adaları Alışveriş Kuşadası turist Bodrum Muğla Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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