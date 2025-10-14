Haberler

Marsa, Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü Aldı

Marsa, Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü'nü Aldı
Dondurulmuş gıda ve yağ üretiminde faaliyet gösteren Besler'in yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda 'Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi' ile Jüri Özel Ödülü kazandı.

BESLER'in yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi' ile 'Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde faaliyet gösteren Besler'in, yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması'nda (SENVER-25) 'Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Türkiye'nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sunmak ve çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen SENVER-25'e ülke genelinden 32 endüstriyel işletme 41 projeyle katıldı. Yıllık toplam enerji tüketimi 1.001 TEP ila 50.000 TEP arasında olan firmaların değerlendirildiği kategoride Marsa, 'Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi' ile 'Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

6 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 11'inci Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda takdim edilen ödülü, Marsa adına Besler Yağ ve Yağ Üretimi Biriminden Sorumlu İşletmeler Direktörü Engin Aksoy ile Marsa Üretim Müdürü Burhan Kuyulu aldı.

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçlerinde enerji yönetimi ve verimliliğini odağına alan Besler, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kaynak kullanımında maksimum verimlilik sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Tesis İçi Buhar Verimliliği Projesi ile ıskarta oranı, enerji ve su tüketimi ile plansız duruşlar azaltılarak karbon salımının en düşük seviyeye indirildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
