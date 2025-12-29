MTONET mobil uygulaması üyelerin hizmetine açıldı

Marmaris Ticaret Odası (MTO) üyelerinin oda hizmetlerine daha hızlı ve kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla mobil oda uygulaması MTONET'i hizmete aldı. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen uygulama ile MTO hizmetleri artık cep telefonları üzerinden 7/24 erişilebilir hale geldi.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, mobil uygulamanın üyelerin günlük iş süreçlerini kolaylaştıracağını belirterek, üyelerin zaman ve maliyetten tasarruf etmesini hedeflediklerini söyledi. Ayhan; "Üyelerimizin işlemlerini Odamıza gelmeden hızlıca tamamlayabilmeleri adına hazırladığımız mobil uygulama ile oda hizmetlerini üyelerimizin ceplerine taşıdık" dedi. Tüm uygulama platformlarından ücretsiz olarak indirilebilen uygulamaya, e-Devlet doğrulaması ile güvenli giriş yapılabiliyor. Uygulama üzerinden belge talepleri oluşturulabiliyor, elektronik imzalı belgelere anında erişim sağlanabiliyor. Uygulama kapsamında firma adına işlem yapacak kişiler için işlem yetkisi devri, NACE kodu değişikliği talebi ve firma bilgi güncelleme işlemleri birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca şirketlere ait kapasite raporları ve iş makineleri görüntülenebiliyor. MTONET üzerinden online vezne hizmeti ile aidat ödemeleri yapılabiliyor ve Ticaret Sicil Gazetesi ve Resmi Gazete'ye mobil erişim sağlanabiliyor. Oda tarafından yapılan duyuru ve haberler ise bildirimler aracılığıyla üyelere anlık olarak iletiliyor.

"Dijital hizmetlerimizi sürekli geliştireceğiz"

Mobil uygulamanın sunduğu imkanlara da değinen Başkan Ayhan, üyelerin faaliyet belgesi, oda kayıt belgesi, ihale durum belgesi, ortaklık teyit belgesi ve Medos belgeleri gibi evraklara hızlıca ulaşabileceğini belirtti. Borç sorgulama ve ödeme işlemlerinin de uygulama üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini ifade eden Ayhan, sektörel harita ve NACE kodlarına dayalı sanal işletme rehberi sayesinde bölgedeki firmalara ilişkin bilgilere erişim sağlanacağını söyledi. Ayhan, mobil uygulamanın yalnızca oda hizmetlerine erişimi kolaylaştırmakla kalmayıp, üyeler arasındaki iletişimi ve ticari iş birliklerini de güçlendirmeyi hedeflediğini vurgulayarak tüm MTO üyelerini MTONET mobil uygulamasını indirmeye davet etti. - MUĞLA