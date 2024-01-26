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Marmaris'te Turunç Dağıtımı

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Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından toplanan turunç meyveleri halk pazarında ücretsiz olarak dağıtıldı. Yaklaşık 400 kilogram turunç, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Marmaris'in sokaklarını süsleyen narenciye ağaçlarından toplanan turunçlar, halk pazarında vatandaşlara dağıtıldı. Marmaris Belediyesi ekiplerinin topladığı yaklaşık 400 kilogram turunç meyvesinin dağıtımına ilgi yoğun oldu.

Marmaris'in cadde ve sokaklardaki mandalina ağaçlarından toplanan meyveleri öğrencilere ikram eden Yerli Malı Haftası'nda Marmaris Belediyesi bu kez de turunçları toplayarak pazarda ücretsiz dağıttı. 4 yıldır düzenli olarak çalışmada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki kaldırımlarda dikili olan ağaçlardaki meyveleri tek tek topladı. Yaklaşık 400 kilogram turunç poşetlendikten sonra Perşembe pazarında turunç reçelinin tarifiyle birlikte vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Kabuğundan reçel yapılabilen, çorbalar ve salatalarda da kullanılabilen turunç meyvesine ilgi büyük oldu.

Marmaris'in kaldırımlarında sadece palmiye ağaçlarının veya süs bitkilerinin değil meyve ağaçlarının da bulunduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "İklimimizin ve güzelliğimizin bir parçası olan meyve ağaçlarımızın da sürekli bakımını yapıyoruz. Yıllardır turunçları toplayıp halkımıza ikram ediyoruz. Geçen aylarda da mandalinaları çocuklarımıza dağıtmıştık. Herkese afiyet olsun" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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