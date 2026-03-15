Marmaris'te çam kese böceğiyle kafes yöntemiyle mücadele ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman varlığını tehdit eden çam kese böceğiyle mücadele için 50 tel kafes yerleştirildi. Biyolojik yöntemler ve kuş popülasyonunun artırılması hedefleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman varlığını tehdit eden çam kese böceğiyle mücadele için ilk etapta 50 tel kafes yerleştirildi.

Çam ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde, ağaç dalları üzerinde beyaz keseler şeklinde görülen böceklere karşı kapsamlı mücadele başlatıldı.

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, ağaçlardan toplanan beyaz keseler, özel hazırlanmış tel kafeslere yerleştiriliyor. Bu yöntemle, keselerin içindeki parazitlerin dışarı çıkması ve çam kese böceğini doğal yollarla yok etmesi sağlanıyor.

Projenin başlangıç aşamasında belirlenen bölgelere 50 tel kafes yerleştirildi. Mücadele kapsamında sadece tel kafesler değil, farklı biyolojik yöntemler de kullanılıyor.

Ormanlara asılan kuş yuvalarıyla kuş popülasyonu artırılarak böcek sayısının doğal yollarla azaltılması hedefleniyor. Laboratuvar ortamında üretilen ve çam kese böceğinin yırtıcısı olarak bilinen faydalı böcek türleri, belirli periyotlarla ormanlara bırakılıyor.

Orman ekosistemine ve diğer canlı türlerine zarar vermemek adına mücadele çalışmalarında hiçbir şekilde kimyasal ilaç kullanılmıyor.

Nisan ayında toprağa inerek "katar" şeklinde görülen tırtılların, ekosistemin bir parçası olduğu ancak kontrol altında tutulması gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

