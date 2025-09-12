Haberler

Marmaris Esnafı İçin Vergi Düzenlemesi Ertelensin Talebi

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, Ankara'da yaptığı ziyaretlerde, 2026 itibarıyla basit usulde vergi mükellefi olan esnafın gerçek usule geçişinin ertelenmesi gerektiğini ifade etti. Ayyıldız, esnafının haklarını savunmaya devam edeceğini belirtti.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, esnaflarla ilgili alınan son kararla ilgili Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

9 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 büyükşehirde basit usulde vergi mükellefi olan esnaf ve sanatkarların 2026 itibarıyla gerçek usule geçirileceği duyurulmasının ardından Ankara'ya giderek ilgili kişiler ve milletvekilleri ile temaslarda bulunan Ayyıldız, esnafların her zaman yanında olduklarını, hak ve sorumluluklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

"Karar ileri bir tarihe ertelenmeli"

Başkan Mehmet Ayyıldız, alınan kararda Muğla'nın tüm ilçelerinin ve tabii ki Marmaris'in de etkilendiğini belirterek "Turizm sezonunun beklentilerimizi karşılamaması, giderlerimizin her geçen gün artması ve karlılığın düşmesi gibi nedenlerden dolayı 2026 Ocak ayı itibarıyla bu geçişin sağlanması esnafımız için doğru değildir. Bu düzenlemenin ileri bir tarihe, en az iki ya da üç yıl sonrasına ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.

Ayyıldız, Ankara'da yaptığı ziyaretlerde konuyu ilgili genel başkanlara ve siyasi parti temsilcilerine aktardı.

"Her platformda esnafın yanında olacağız"

Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, odanın vizyonunun her platformda üyelerinin sesi olmak, haklarını savunmak ve esnafa katma değer sağlamak olduğunu vurgulayarak "çözüm için" çalışmalara devam edeceğini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
500
