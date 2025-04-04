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Marmaris'e Sezonun İlk Kruvaziyeri Geldi

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Muğla'nın Marmaris ilçesi, sezonun ilk kruvaziyeri 'Astoria Grande' ile 756 yolcu ağırladı. Gemi, Bodrum Cruise Port'tan gelerek Marmaris Cruise Port'a yanaştı. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Bu yıl toplam 60 kruvaziyer gemisinin uğraması bekleniyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri "Astoria Grande" ile 756 yolcu geldi.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştı.

Bodrum Cruise Port Limanı'ndan gelen kruvaziyerde çoğunluğu Rus 756 yolcu ile 432 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Geminin, gece saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

-60 kruvaziyer bekleniyor

Marmaris Cruise Port Genel Müdürü Murat Tugay, gazetecilere, yılın ilk gemisini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Marmaris çarşısındaki ekonomik hareketliliğe olumlu katkı sağladığını görmekten memnun olduklarını söyledi.

2025 yılı değerlendirmesinde bulunan Tugay, "Bu yıl limanımıza toplamda 60 kruvaziyer gemisinin uğrayacağını öngörüyoruz. Özellikle, ilk kez Marmaris'e gelecek yeni kruvaziyer gemileri, önümüzdeki yıllarda da bu olumlu artışın süreceğinin bir göstergesi. Marmaris'in kruvaziyer turizmi açısından daha da cazip hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tugay, 6-7 Mayıs'ta Girit Adası'nda düzenlenecek Posidonia Deniz Turizm Forumu'nda kruvaziyer firma temsilcileri ile bir araya gelerek bölgenin tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini, forumda stant açan tek Türk limanı olacaklarını dile getirdi.

Marmaris-Rodos hattında artan sefer sayıları ve kapıda vize uygulamasının bu yıl içinde uzatılmasının yolcu sayısını da arttıracağına dikkati çeken Tugay, Marmaris'in yalnızca bir yolcu limanı değil, ülkeye yük gemileriyle taşınan yatların giriş noktalarından biri olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA / Sabri Kesen - Ekonomi
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