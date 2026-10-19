Marmaris'e Patmos'tan gelen Marella Discovery 1731 turist getirdi

Marmaris'e Patmos'tan gelen Marella Discovery 1731 turist getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malta bayraklı Marella Discovery kruvaziyeri Patmos Adası'ndan Muğla'nın Marmaris ilçesine 1731 turist getirdi. Gemide çoğu İngiliz yolcu ve 744 personel bulunurken turistler gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi.
Malta bayraklı "Marella Discovery" kruvaziyeriyle Muğla'nın Marmaris ilçesine 1731 turist geldi.
Patmos Adası'ndan gelen 264 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.
Gemide çoğu İngiliz 1731 yolcu ve 744 personelin bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.
Kruvaziyerin sonraki durağının Antalya'nın Alanya ilçesi olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA