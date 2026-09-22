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Marmaris'e gelen MSC Divina'dan 3 bin 893 turist ilçeyi gezdi

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Marmaris'e gelen MSC Divina'dan 3 bin 893 turist ilçeyi gezdi
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Panama bayraklı MSC Divina kruvaziyeri, Aydın Kuşadası'ndan gelerek Marmaris Limanı'na yanaştı. Gemideki 3 bin 893 turist, gümrük işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı'nı gezdi; bir kısmı Dalyan'daki Kaunos Antik Kenti'ne gitti.

Muğla'nın Marmaris ilçesine Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 3 bin 893 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 3 bin 893 yolcu ve 1288 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın bir sonraki durağının Napoli Limanı olacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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