Kent içi tren yolcularının "demir yolu vizyonu" TCDD Taşımacılık'a ilham olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Ufuk Yalçın, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçüm çalışmaları kapsamında Marmaray ve Başkentray yolcularının katılımıyla düzenlenen "Raylar Fikrini Takip Etsin" yarışmasına 2 bin 874 projenin geldiğini belirterek, "Marmaray'da özellikle akıllı sistemler, yapay zeka temelli uygulamalar ve dijital çözümler, Başkentray'da da mobil uygulama çözümleri, enerji verimliliği ve kültürel içerikli projeler önerildi." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025 yılında kent içi trenlerde gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçüm çalışmaları kapsamında, İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray yolcularının katılımıyla "Raylar Fikrini Takip Etsin" yarışmasının düzenlendiğini söyledi.

Yolcuları yalnızca hizmet alan değil, hizmetleri birlikte şekillendirdikleri paydaşlar olarak gördüklerini bildiren Yalçın, "Raylı sistemlerde kaliteyi artırmanın yolu, sahadaki deneyimi en iyi bilen yolcularımızı sürece dahil etmekten geçmektedir. Bu yarışma, müşteri odaklı yönetim anlayışımızın somut bir yansımasıdır." diye konuştu.

"Yarışma, kurumumuzun gelecek vizyonuna ışık tutuyor"

Yalçın, İstanbul ve Ankara'daki kent içi trenlerde gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçüm çalışmalarına 8 bin yolcunun katıldığını belirterek, "Buna göre, 2025 yılında kent içi trenlerde gerçekleştirilen müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi ölçüm çalışmaları kapsamında, İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray yolcularının katılımıyla düzenlenen 'Raylar Fikrini Takip Etsin' yarışmasında 2 bin 874 proje bize ulaştı. Bu yoğun katılım, demir yollarımıza duyulan güvenin ve aidiyet duygusunun açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Yarışmada değerlendirme sürecinin yürütüldüğünü söyleyen Yalçın "Fikirleri değerlendirirken vizyon gücüne, sistem yaklaşımına ve yolcu deneyimini dönüştürme potansiyeline odaklandık. Amacımız, yolcularımızın hayal ettiği demir yolu vizyonunu görmek ve bu vizyondan ilham almaktı. Bu yarışma, yalnızca fikir toplama çalışması değil, aynı zamanda kurumumuzun gelecek vizyonuna ışık tutan stratejik katılım sürecidir." dedi.

"Yolcularımızı hizmet süreçlerinin merkezinde görüyoruz"

Yalçın, yolcuları, hizmet süreçlerinin merkezinde gördüklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Marmaray'da özellikle akıllı sistemler, yapay zeka temelli uygulamalar ve dijital çözümler, Başkentray'da da mobil uygulama çözümleri, enerji verimliliği ve kültürel içerikli projeler önerildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nun liderliğinde, akıllı ulaşım sistemleri, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında önemli projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yapay zeka destekli uygulamalar, veri temelli yönetim sistemleri ve enerji verimliliği odaklı çözümlerle demir yolu taşımacılığında yeni dönemi inşa ediyoruz. Bu süreçte yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını da son derece önemsiyoruz. Hayata geçirilecek projelerde ülkemizin mühendislik kabiliyetini ve teknoloji altyapısını daha fazla desteklemeyi hedefliyoruz. Demir yollarımızı yalnızca ulaşımın değil, teknolojik dönüşümün de öncü alanlarından biri haline getirmeye kararlıyız."

TCDD Taşımacılık'ın yolcu memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını daha da güçlendiren yarışmanın, gelecek dönemde de katılımcı, yenilikçi ve dijital odaklı uygulamalarla devam edeceğine dikkati çeken Yalçın, birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye bluetooth kulaklığın hediye edildiği yarışmada, dereceye giren projelerin hayata geçirilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Dereceye giren projeler

"Raylar Fikrini Takip Etsin" yarışmasının Marmaray kategorisinde "Gerçek Zamanlı Vagon Yoğunluğu Algılama ve Yapay Zeka Destekli Yönlendirme Sistemi Projesi"yle öğrenci Enes Buğra Şen birinci, "Biyolojik Ritme Uyumlu Dinamik LED Aydınlatma Sistemi-Yaşayan Vagon Projesi"yle özel sektör çalışanı Kaan Erkin Kanatoğlu ikinci, "Kayıp Eşya Takip QR Sistemi Projesi"yle özel sektör çalışanı Kadir Aydın Özel üçüncü oldu."

Başkentray kategorisinde de "Yolcu Davranışı Tahminli, Mobil Uygulama Tabanlı Proaktif Boş Vagon ve Yoğunluk Yönetimi Sistemi Projesi"yle öğrenci Muzaffer Emre Mutlu birinci, "Akıllı Vagon Yük ve Enerji Yönetim Sistemi Projesi"yle öğrenci Tuna Yiğit Kızılgöl ikinci, "Başkentray'da Kültür ve Tarih Yolculuğu Projesi"yle kamu çalışanı Şule Giren üçüncü olarak belirlendi.